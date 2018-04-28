Видео дня: Павел Дуров, похожий на Джека Воробья, «угнал телегу»

Один из российских телеканалов выпустил рекламу фильма «Пираты Карибского моря: на краю света», в которой капитана Джека Воробья сравнили с основателем мессенджера Telegram, пишет TJ.