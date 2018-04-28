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Видео дня: Павел Дуров, похожий на Джека Воробья, «угнал телегу»
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Видео дня: Павел Дуров, похожий на Джека Воробья, «угнал телегу» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Один из российских телеканалов выпустил рекламу фильма «Пираты Карибского моря: на краю света», в которой капитана Джека Воробья сравнили с основателем мессенджера Telegram, пишет TJ.
В видео говорится, что сначала у Джека Воробья хотели забрать ключи, потом был суд и вердикт, но хитрый Воробей «угнал телегу». Ранее Дуров выложил на своей странице «Вконтакте» ироничное видео, в котором Роскомнадзор сравнивают со штабом Гитлера. В основу ролика легла картина «Бункер» о последних днях фюрера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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Интернет-омбудсмен заявил, что заблокировать Telegram невозможно Смогут ли заблокировать Telegram — и какое будущее у Google и Facebook в Рсссии? Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников» и Twitter
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