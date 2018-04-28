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«Связной» и «Евросеть» создадут крупнейшую сеть в мире
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«Связной» и «Евросеть» создадут крупнейшую сеть в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотовый оператор «МегаФон» и группа SLV — контролирующий акционер группы компаний «Связной» — объединят свои розничные сети — «Евросеть» и «Связной». Об этом говорится в заявлении компаний.
Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в своем сегменте — более 5 тысяч магазинов, отмечается в сообщении. Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков подчеркнул, что объединение позволит лучше понять потребности пользователей и повысить качество обслуживания.
В рамках сделки «дочка» «МегаФона» — компания Lefbord Investment Ltd. — передаст 100 процентов акций компании Euroset N. V. (владеет операционными компаниями «Евросети») кипрской компании DTSRetail LTD (сейчас занимается операционным бизнесом «Связного»). В итоге структура «МегаФона» получит 25 процентов плюс одну акцию и два места в совете директоров.
Компании пока не объявили, кто возглавит объединенную структуру. При этом уточняется, что магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами — «Связной» и «Евросеть».
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» еще в августе 2017 года, а в феврале 2018 года консолидировал 100 процентов «Евросети».
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