Facebook увеличит инвестиции в видео в 2018 году

Facebook планирует до конца 2018 года увеличить инвестиции в видео, поскольку компания хочет отличаться от конкурентов, в частности YouTube, фокусируясь на персональных связях.

Выступая на собрании акционеров по итогам 1 квартала, Марк Цукерберг заявил, что в то время, как пассивное видеосмотрение в сервисе падает — как результат последних изменений в политике приоритезации контента — нужно концентрировать усилия на интерактивности.

«Мы пытаемся дать пользователям опыт отличный от YouTube или иных сервисов, связывая людей другими способами», — сказал Цукерберг.

Он объявил, что Watch Party — новый сервис, позволяющий группам пользователей смотреть видео одновременно в интерактивном режиме — уникальный продукт, предлагаемый только Facebook. Интерактивность укладывется в стратегию монетизации Facebook для платформы Facebook Watch.

Отвечая на вопрос, много ли средств инвестировано в видеоконтент за 1 квартал 2018 года, финансовый директор Facebook, Дэвид Венер сообщил: «До конца года будут еще более значительные инвестиции». При этом он отметил, что отчасти вследствие вложений в видеоконтент, совокупная чистая прибыль компании незначительно сократилась. Комментарии появились после того, как Facebook отчитался о существенном увеличении выручки и прибыли, вопреки недавнему скандалу с Cambridge Analytica, разразившемуся за две недели до конца первого квартала, и последовавшим проверкам данных и политик Facebook.

Исполнительный директор Шерил Сэндберг , отвечая на вопрос, изменилось ли отношение рекламодателей к платформе после недавних событий или возникли опасения касательно будущего ROI, сказала: «Мы увидели обеспокоенность незначительного числа партнеров-рекламодателей, которые сразу же после событий взяли паузу, но один из них уже возобновил проведение кампаний. Мы не видим какого-либо значимого негативного тренда».

«Безусловно, мы продумываем большое количество других моделей монетизации, в числе которых подписка, и продолжим всегда взвешивать каждый шаг», — Шерил Сэндберг, — «Рекламная модель подходит большинству нашим продуктов, и у нас в запасе есть еще много вариантов развития в этой области».

Также она сообщила, что на сегодняшний день более 80 млн различных компаний используют Facebook, порядка 6 млн — рекламируют себя посредством соцсети. Instagram имеет 25 млн бизнес-профайлов, 2 млн из которых — рекламодатели. «Даже если мы просто сумеем привести всех рекламодателей Facebook в Instagram — это уже даст толчок для существенного роста этого сегмента доходов».

В 4 квартале 2017 года Facebook отчитался о росте доходов на 49% (по сравнению с аналогичным периодом), которые составили $11,97 млрд Чистая прибыль компании увеличилась на 63% и составила $4,99 млрд

«Вопреки серьезным вызовам, с которыми мы столкнулись, наше коммьюнити и бизнес уверенно начали 2018 год», — сказал Цукерберг, — «Мы расширяем зону нашей ответственности и делаем инвестиции в то, чтобы быть уверенными — наш сервис используется во благо. Но мы также должны продолжать разрабатывать инструменты, помогающие людям лучше коммуницировать друг с другом, усиливать наши сообщества и объединять людей во всем мире».

Далее, комментируя будущее внимание Facebook к построению взаимоотношений, Цукерберг отметил: «В этом квартале мы продолжили сокращать пассивное использование для стимулирования значимой интерактивности. Еще рано говорить о результатах, но мы начинаем видеть признаки того, что это работает».

«Некоторые виды распространения, когда люди делятся тем или иным контентом, растут несмотря на то, что пассивное потребление видео падает. В то же время, мы выпускаем новые интерактивные видеопродукты, например, Watch Party, которые позволяют смотреть видео вместе с друзьями. Это то, что можем сделать только мы, и отклик на это пока прекрасный».

ИСТОЧНИК: DIGITAL TV Europe