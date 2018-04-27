Ещё
«Одноклассники» являются противниками ограничений в интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Одноклассники» являются противниками ограничений в интернете 

РИА «ВистаНьюс» 5 часов назад
Антон Федчин, глава «Одноклассников», заявляет, что компания против любых ограничений в интернете. По его словам, блокировка Telegram влияет на экономику России.
Антон Федчин считает, что перебои в функционировании популярных и важных сервисов прямо влияют на экономику Российской Федерации, потому компания против любых ограничений в Сети, имея ввиду Telegram. На сегодняшний день Роскомнадзор намеревается провести блокировку мессенджера.
В компании Mail.ru для пользователей предоставили список прокси, позволяющих обходить блокировки различного типа. Некоторые эксперты не рекомендуют ими пользоваться, так как большой наплыв аудитории позволит проследить адрес сервиса. Многие не согласны с решением Роскомнадзора и выступают за отмену блокировок.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Опрос: Более 60% юзеров не хотят обходить блокировку Telegram «ВКонтакте» внедряет end-to-end шифрование голосовых и видеозвонков Google и Microsoft отказались встречаться с Роскомнадзором
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски76
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт44
Германия не готова испортить отношения с Россией60
Майские пенсии доставят по особому графику114
США обратились к России с пожеланием467
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение