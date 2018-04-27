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IT-эксперты предупредили об опасности бесплатных прокси для Telegram от MailRu Group
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IT-эксперты предупредили об опасности бесплатных прокси для Telegram от MailRu Group 

RB.ru 6 часов назад
Фото: RB.ru
«Про прокси мыла.ру. Ни в коем случае не нужно пользоваться: клиент телеги, подключенный через прокси, всё равно пытается подключиться к серверам в обход блокировки, и если дофига народу подключится к прокси, то тупо по логам прокси они смогут отслеживать свежие адреса нод телеги», — говорится в телеграм-канале «ЗаТелеком».
Владислав Здольников назвал запуск MailRu Group прокси «нелепой попыткой» компании «отмазаться от создания и размещения бота для РКН, который сканировал весь интернет на предмет фронт-серверов Telegram и передавал им результат сканирования для блокировки».
«Этими прокси, конечно, нельзя пользоваться», — считает эксперт.
По его словам, MailRu может «централизованно дампить трафик и вычислять, куда пытается обращаться Telegram» и отправлять эти адреса в Роскомнадзор. Здольников также уточнил, что MailRu выложила адреса «конкретных серверов, которые могут оказаться перегружены или заблокированы. Тогда у вас просто всё перестанет работать, пока вы не настроите другой прокси». MailRu Group анонсировала запуск прокси «для стабильного доступа к вашим любимым сервисам» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее компании пришлось опровергать помощь Роскомнадзору в поиске и блокировке прокси-серверов, через которые работал Telegram.
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