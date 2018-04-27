IT-эксперты предупредили об опасности бесплатных прокси для Telegram от MailRu Group

«Про прокси мыла.ру. Ни в коем случае не нужно пользоваться: клиент телеги, подключенный через прокси, всё равно пытается подключиться к серверам в обход блокировки, и если дофига народу подключится к прокси, то тупо по логам прокси они смогут отслеживать свежие адреса нод телеги», — говорится в телеграм-канале «ЗаТелеком».

Владислав Здольников назвал запуск MailRu Group прокси «нелепой попыткой» компании «отмазаться от создания и размещения бота для РКН, который сканировал весь интернет на предмет фронт-серверов Telegram и передавал им результат сканирования для блокировки».

«Этими прокси, конечно, нельзя пользоваться», — считает эксперт.