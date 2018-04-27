Роскомнадзор: мы пока позволяем Amazon и Google работать в России

Google и Amazon работают в России только по той причине, что ведомство им это позволяет. Хотя хостинг-провайдеры и отказываются от сотрудничества. Роскомнадзор сейчас находится в «рабочем контакте» с компаниями, но «положительных результатов пока не достигнуто». В ведомстве подчеркнули, что «принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность». Тем временем, Роскомнадзор предложил сотрудничать с ним Яндексу и ВКонтакте. Чую, они откажутся от такой привилегии после подобных заявлений.