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Роскомнадзор: мы пока позволяем Amazon и Google работать в России
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Роскомнадзор: мы пока позволяем Amazon и Google работать в России 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Google и Amazon работают в России только по той причине, что ведомство им это позволяет. Хотя хостинг-провайдеры и отказываются от сотрудничества.
Роскомнадзор сейчас находится в «рабочем контакте» с компаниями, но «положительных результатов пока не достигнуто».
В ведомстве подчеркнули, что «принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность».
Тем временем, Роскомнадзор предложил сотрудничать с ним Яндексу и ВКонтакте. Чую, они откажутся от такой привилегии после подобных заявлений.
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