В Rambler Group считают, что в борьбе Роскомнадзора с Telegram победителей не будет

Противостояние Роскомнадзора и Telegram может продолжаться максимально долго и победителей не будет, считает директор по развитию бизнеса Rambler Group Марина Россинская . По ее словам, действия Роскомнадзора пока не затронули работу проектов холдинга.

«Еще летом 2017 года в Telegram была добавлена поддержка SOCKS5, благодаря которой трафик идёт обходными путями через сторонние IP-адреса и не фильтруется оператором и провайдером. Во многом с этим связаны сложности у крупных компаний, попавших под массовую блокировку РКН. На мой взгляд, подобное противостояние может продолжаться бесконечно долго. Победителей не будет», — сказала Россинская. По ее оценке, блокировка Telegram может привести к незначительному перераспределению локальной аудитории мессенджеров.

Россинская отметила, что масштабные блокировки могут сильно навредить бизнесу. «Бездумное воздействие на них (IT-проекты — RNS) способно серьезно подорвать жизнеспособность целых проектов и направлений», — сказала она.