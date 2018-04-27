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В Rambler Group считают, что в борьбе Роскомнадзора с Telegram победителей не будет
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В Rambler Group считают, что в борьбе Роскомнадзора с Telegram победителей не будет 

Rambler News Service 3 часа назад
Противостояние Роскомнадзора и Telegram может продолжаться максимально долго и победителей не будет, считает директор по развитию бизнеса Rambler Group Марина Россинская. По ее словам, действия Роскомнадзора пока не затронули работу проектов холдинга.
«Еще летом 2017 года в Telegram была добавлена поддержка SOCKS5, благодаря которой трафик идёт обходными путями через сторонние IP-адреса и не фильтруется оператором и провайдером. Во многом с этим связаны сложности у крупных компаний, попавших под массовую блокировку РКН. На мой взгляд, подобное противостояние может продолжаться бесконечно долго. Победителей не будет», — сказала Россинская. По ее оценке, блокировка Telegram может привести к незначительному перераспределению локальной аудитории мессенджеров.
Россинская отметила, что масштабные блокировки могут сильно навредить бизнесу. «Бездумное воздействие на них (IT-проекты — RNS) способно серьезно подорвать жизнеспособность целых проектов и направлений», — сказала она.
В ночь на пятницу 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов крупных ресурсов, в том числе IP-адреса Twitter, «Вконтакте», «Яндекса», Liveinternet и др. Спустя короткое время ресурсы были исключены из реестра. В Роскомнадзоре пояснили, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы».
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