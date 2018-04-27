Tele2 назвала самые популярные смартфоны в сети Приволжья

В пятерку самых распространенных в сети Tele2 смартфонов вошли две модели Samsung: Galaxy J1 и Galaxy J3. Также рейтинг включает два устройства производства Apple : iPhone 4S и 5S. На пятой строчке расположился брендированный смартфон Tele2 Mini.

По итогам 2017 года проникновение 4G-устройств в сети Tele2 в России составило 31%. В Приволжье их доля в сети оператора выросла вдвое. С ростом популярности смартфонов увеличился и объём передачи данных в сети Tele2. Объем скачанного 4G-трафика в 2017 году вырос в 13,5 раз.

"По итогам 2017 года мы фиксируем массовое проникновение «умных» устройств в нашей сети. Высокую динамику мы связываем как с масштабным развитием технологии 3G/4G в регионах, так и с интересом абонентов к нашим продуктовым предложениям. Это понятные и выгодные тарифы, уникальные сервисы и услуги, а также фирменная линейка современных и доступных по цене гаджетов. Рейтинг популярности смартфонов в сети Приволжья подтверждает востребованность брендированных устройств Tele2. Мы ориентируемся на реальные потребности абонентов и делаем наши смартфоны доступными для каждого пользователя. Например, сейчас самый популярный смартфон Tele2 Mini можно приобрести со скидкой 30% — за 1799 рублей".