Россияне нашли замену мессенджерам

В случае блокировки в России самых популярных мессенджеров 49% граждан страны будут чаще переписываться через SMS, социальные сети и электронную почту. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

13% опрошенных предпочтут решать вопросы по телефону, а 38% и вовсе сообщили, что блокировка популярных мессенджеров никак на них не повлияет, так как они и так почти ими не пользуются.

В опросе приняли участие 8827 человек.

13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram, а сегодня министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что блокировка в России может грозить и приложению Viber.