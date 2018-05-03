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Россияне нашли замену мессенджерам
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Россияне нашли замену мессенджерам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В случае блокировки в России самых популярных мессенджеров 49% граждан страны будут чаще переписываться через SMS, социальные сети и электронную почту. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
13% опрошенных предпочтут решать вопросы по телефону, а 38% и вовсе сообщили, что блокировка популярных мессенджеров никак на них не повлияет, так как они и так почти ими не пользуются.
В опросе приняли участие 8827 человек.
13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram, а сегодня министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что блокировка в России может грозить и приложению Viber.
По его словам, столь «специфичные» вопросы решает ФСБ, а не возглавляемое им ведомство, однако если у спецслужбы возникнут проблемы с получением ключей шифрования, то Федеральная служба безопасности может подать на Viber в суд и выиграть дело, как это произошло с Telegram.
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