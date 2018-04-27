МегаФон создал цифровую экосистему

Основой для новой «цифровой жизни» в регионе стала мощная сеть и уникальный частотный ресурс МегаФона. По итогам 2017 года на федеральном уровне технологическое лидерство оператора подтвердила компания Ookla, разработчик приложения Speedtest. По результатам 7,9 млн независимых тестов скорости мобильный Интернет 4G МегаФона был признан самым быстрым в России . Сеть четвертого поколения сегодня работает во всех без исключениях регионах присутствия МегаФона. Что же касается непосредственно Самарской области , то по словам директора местного отделения компании Максима Токаренко , зона покрытия сети МегаФона сегодня достигла 97% территории, что обеспечивает уверенный прием сигнала практически в любом населенном пункте губернии.

"Минувший год в Самарской области прошел под знаком расширения сети и возможностей для цифровых абонентов, — говорит Максим Токаренко. — В 13 районах губернии улучшено покрытие — мобильный Интернет появился в тех населенных пунктах, где раньше у жителей попросту не было выхода в Сеть. В Самаре более 180 базовых станций 4G начали работать на дополнительной частоте 1800 МГц — ее «пробивная» специфика обеспечила не только стабильно высокие скорости, но и отличное проникновение сигнала в помещения. Результатом качественного развития скоростных сетей стал рост 4G-трафика в Самарской области в 1,87 раза".

МегаФон модернизировал и единственную в областной столице сверхскоростную сеть LTE Advanced. Теперь на 30% территории Самары максимальная скорость доступа составляет 300 Мбит/с, средняя — около 100 Мбит/с. Такие показатели позволяют не только с легкостью «качать» тяжелый контент, но и являются технологической базой для Интернета вещей и цифровых бизнес-проектов.

Расширился и перечень инновационных услуг для бизнеса. МегаФон предложил корпоративным клиентам новые сервисы «Мобильная электронная подпись», «Онлайн-кассы», автоматизированные правовые решения для малого и среднего бизнеса Legal Tech, расширил возможности «умной» SMS-рассылки «МегаФон. Таргет».

Наконец, одним из значимых итогов минувшего года стал запуск новой линейки тарифов «Включайся!» Цифровые абоненты, то есть активные пользователи мобильного Интернета на смартфонах, получили возможность выбрать вариант на свой «вкус и цвет». В качестве примера: сегодня в регионе тарифы с безлимитным доступом к популярнейшим соцсетям, мессенджерам, музыкальным и видео-ресурсам, а также «МегаФон. ТВ» и «МегаФон. Музыка», по итогам 2017 года, выбирают 44% всех новых абонентов оператора.

Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании «МегаФон»:

— Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали все, что требуется для активной жизни и бизнеса. Технологические возможности МегаФона позволили создать цифровую экосистему для решения самых разных задач с помощью одного устройства — смартфона. В 2018 году мы шагнем еще дальше, развивая инновационные сервисы.