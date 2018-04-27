ВКонтакте назвала сотрудников Роскомнадзора идиотами

Закономерно, что попавшие стараниями Роскомнадзора под блокировку IP-адреса Яндекса и социальной сети ВКонтакте вызвали негодования у представителей одних из крупнейших российских компаний. Если в Яндексе весьма сдержано и тактично намекнули невероятные интеллектуальные способности сотрудников блокиратора, то директор по контролю качества ВКонтакте Анастасия Семенюк была напротив щедра на эпитеты:

«Не знаю настолько вредоносного органа, как @rkn. У нас недоступен HockeyApp, reCAPTCHA, AMP. А все потому, что идиоты из Роскомнадзора не умеют считать риски и приоритеты. Товарищи чекисты не вдаются в детали технической реализации, просто вносят в список очередной IP, что является очередным вкладом в праздник некомпетентности на 1/6 суши. Бренд русских хакеров похерен, авторитет госорганов тоже. Мы вошли в анналы, чёрт возьми, истории, когда человеческая глупость стала определяющим фактором. С чем вас всех и поздравляю.»

Вчера в Роскомнадзоре сказали, что пригласили представителей Google Amazon на диалог, намереваясь попросить посодействовать в борьбе с Telegram, на что обе компании послали их в… ответили отказом в виду отсутствия уполномоченных принимать такие решения людей в Москве

Важно отметить и то, что социальная сеть ВКонтакте собирается в ближайшее время запустить видео и голосовые звонки, защищенные тем же методом end-to-end-шифрования, за который был «наказан» Telegram.