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Блогер попросил оставить в покое его свадебные фото и пожалел
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Блогер попросил оставить в покое его свадебные фото и пожалел 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Популярный американский видеоблогер Джек Дуглас, более известный под ником jacksfilms, попросил пользователей сети не издеваться над его свадебной фотографией и поплатился. Об этом он рассказал в своем ролике.
24 апреля мужчина опубликовал в Twitter снимок с недавней свадьбы. Подпись гласила: «Пожалуйста, что бы вы ни делали, не используйте фотошоп на этой прекрасной фотографии». Однако пользователи, наоборот, увидели в словах блогера явный призыв к действию. Поэтому спустя несколько часов соцсети заполонили фотожабы с участием jacksfilms и его супруги.
Результаты получились самые неожиданные. На некоторых снимках люди меняли лица влюбленных местами.
На других фотографиях вместо одного из молодоженов пользователи пририсовывали персонажей из мультфильмов.
По какой-то причине многим шутникам особенно понравилось заменять девушку на персонажа популярного мультфильма — Шрека.
Видеоблогер jacksfilms, на которого подписаны более четырех миллионов человек, прославился на YouTube благодаря музыкальным пародиям и скетчам.
Ранее пользователи Twitter поучаствовали в мини-флешмобе и продемонстрировали, как выглядят птицы без крыльев. Один из шутников при помощи фотошопа «обрезал» пернатым крылья на фотографиях, где птицы запечатлены в полете.
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