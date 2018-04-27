Блогер попросил оставить в покое его свадебные фото и пожалел

Популярный американский видеоблогер Джек Дуглас , более известный под ником jacksfilms, попросил пользователей сети не издеваться над его свадебной фотографией и поплатился. Об этом он рассказал в своем ролике.

24 апреля мужчина опубликовал в Twitter снимок с недавней свадьбы. Подпись гласила: «Пожалуйста, что бы вы ни делали, не используйте фотошоп на этой прекрасной фотографии». Однако пользователи, наоборот, увидели в словах блогера явный призыв к действию. Поэтому спустя несколько часов соцсети заполонили фотожабы с участием jacksfilms и его супруги.

Результаты получились самые неожиданные. На некоторых снимках люди меняли лица влюбленных местами.

На других фотографиях вместо одного из молодоженов пользователи пририсовывали персонажей из мультфильмов.

По какой-то причине многим шутникам особенно понравилось заменять девушку на персонажа популярного мультфильма — Шрека.

Видеоблогер jacksfilms, на которого подписаны более четырех миллионов человек, прославился на YouTube благодаря музыкальным пародиям и скетчам.

Ранее пользователи Twitter поучаствовали в мини-флешмобе и продемонстрировали, как выглядят птицы без крыльев. Один из шутников при помощи фотошопа «обрезал» пернатым крылья на фотографиях, где птицы запечатлены в полете.