Прогресс не остановим: «ВКонтакте» и «Яндекс» прокомментировали блокировку своих IP-адресов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов.

Как заявил представитель «Яндекса», IP-адреса компании пробыли в реестре ведомства около двух часов, после чего исчезли оттуда.

«Сегодня ночью в реестре РКН (Роскомнадзора) внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов», — приводит ТАСС слова Маджикова.

По словам представителя «Яндекса», компания ждет разъяснений от Роскомнадзора. Манджиков отметил, что блокировка затронула не только мессенджер — пострадали многие ресурсы и их пользователи.

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету», — пояснил Манджиков.

При этом он добавил, что «Яндекс» считает наиболее опасным последствием блокировок «именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей». По мнению директора по связям с общественностью, отсутствие конкуренции и открытости на внутреннем рынке способствует падению качества продуктов и оставляет государство без «возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем».

В свою очередь, управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов заявил, что был заблокирован один из принадлежащих компании IP-адресов, из-за чего часть пользователей не смогла зайти в социальную сеть.

«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей», — написал Рогозов на своей странице в соцсети.

Он также подчеркнул, что «это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических». По его словам, из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора, «ВКонтакте» отключила интеграцию сервиса ReCaptcha, используемого для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, которая позволяет мгновенно открывать внешние страницы в мобильных приложениях.

Рогозов добавил, что в ближайшее время «ВКонтакте» запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, поскольку уже сейчас это шифрование «начинает использоваться повсеместно» и в компании верят, что «стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации».

«Прогресс не остановим», — резюмировал управляющий директор социальной сети.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов, в частности — «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники».