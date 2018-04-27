Прогресс не остановим: «ВКонтакте» и «Яндекс» прокомментировали блокировку своих IP-адресов 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов.
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов и директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков рассказали о проблемах, возникших в работе ресурсов после того, как Роскомнадзор внес IP-адреса компаний в свой реестр запрещенных сайтов.
Как заявил представитель «Яндекса», IP-адреса компании пробыли в реестре ведомства около двух часов, после чего исчезли оттуда.
«Сегодня ночью в реестре РКН (Роскомнадзора) внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов», — приводит ТАСС слова Маджикова.
По словам представителя «Яндекса», компания ждет разъяснений от Роскомнадзора. Манджиков отметил, что блокировка затронула не только мессенджер — пострадали многие ресурсы и их пользователи.
«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету», — пояснил Манджиков.
При этом он добавил, что «Яндекс» считает наиболее опасным последствием блокировок «именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей». По мнению директора по связям с общественностью, отсутствие конкуренции и открытости на внутреннем рынке способствует падению качества продуктов и оставляет государство без «возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем».
В свою очередь, управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов заявил, что был заблокирован один из принадлежащих компании IP-адресов, из-за чего часть пользователей не смогла зайти в социальную сеть.
«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей», — написал Рогозов на своей странице в соцсети.
Он также подчеркнул, что «это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических». По его словам, из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора, «ВКонтакте» отключила интеграцию сервиса ReCaptcha, используемого для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, которая позволяет мгновенно открывать внешние страницы в мобильных приложениях.
Рогозов добавил, что в ближайшее время «ВКонтакте» запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием, поскольку уже сейчас это шифрование «начинает использоваться повсеместно» и в компании верят, что «стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации».
«Прогресс не остановим», — резюмировал управляющий директор социальной сети.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов, в частности — «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники».