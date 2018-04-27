«Яндекс» назвал блокировку Telegram ударом по рунету 

Попытка заблокировать Telegram стала ударом по рунету, сообщил RNS Очир Манджиков, директор по связям с общественностью Яндекса.
«Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, — сообщил Манджиков. — Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».