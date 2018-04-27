Ещё
«Яндекс» признал попытку блокировать Telegram неожиданным ударом по всему рунету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» признал попытку блокировать Telegram неожиданным ударом по всему рунету 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Компания «Яндекс» призвала к ответу Роскомнадзор, по решению которого в ночь на 27 апреля оказались заблокированы пять IP-адресов компании. Официальное позиция компании появилось в Telegram-канале «Кухня Яндекс. Дзена».
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков назвал попытки заблокировать Telegram, от которых страдают другие сайты, «неожиданным ударом по всему рунету».
«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — говорится в заявлении.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ177
Поставим Макаревича на место642
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились55
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение