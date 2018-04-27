«Яндекс» признал попытку блокировать Telegram неожиданным ударом по всему рунету

Компания «Яндекс» призвала к ответу Роскомнадзор , по решению которого в ночь на 27 апреля оказались заблокированы пять IP-адресов компании. Официальное позиция компании появилось в Telegram-канале «Кухня Яндекс. Дзена».

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков назвал попытки заблокировать Telegram, от которых страдают другие сайты, «неожиданным ударом по всему рунету».

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — говорится в заявлении.