Роскомнадзор задел «Яндекс», «ВКонтакте» и Facebook

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса «Яндекса» , «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает Telegram-канал IT Безопасность.

Amazon, Помимо вышеуказанных ресурсов, в списке оказались Facebook, Twitter, Google Microsoft , LiveInternet, Yahoo , Selectel и еще десяток компаний. Согласно копии выгрузки реестра, под блокировку попали пять IP-адресов «Яндекса», по одному — «ВКонтакте» и «Одноклассники», по три — Facebook и Twitter. На сайте Роскомнадзора адреса значатся как заблокированные.

Вероятнее всего, проблема с доступом к соцсетям будет наблюдаться днем, когда провайдеры и операторы выгрузят себе эти адреса и начнут их блокировать по всей России , отмечают авторы канала.

Эту информацию подтвердил изданию The Bell гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру Telegram, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.