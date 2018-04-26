«QIWI Кошелек» стал доступен пользователям портала mos.ru

mos.ru. QIWI Кошелек» появился в списке доступных платежных опций на официальном сайте мэра Москвы

Пользователи портала mos.ru могут совершать платежи в адрес операторов городской инфраструктуры с помощью «QIWI Кошелька». Для этого в списке платежных опций достаточно выбрать способ оплаты — «QIWI Кошелек», и заполнить реквизиты платежа. Услуга предоставляется в партнерстве с платежным интегратором PayMaster.

«Наличие «QIWI Кошелька» в числе платежных опций на портале mos.ru сделает оплату городских услуг еще проще: для этого больше не потребуется вводить реквизиты банковской карты, а авторизация в аккаунте кошелька и процесс оплаты происходит в пару кликов. Уверена, что удобство платежей с помощью «QIWI Кошелька» сделает его одним из самых популярных у пользователей портала», — сказала директор по развитию массовых сервисов группы QIWI Виктория Кияченко.