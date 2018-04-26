Минобрнауки запустило чат-бот для подготовки к ЕГЭ

В официальном сообществе министерства образования и науки в социальной сети «Вконтакте», которое посвящено подготовке к единому государственному экзамену, запущен специальный чат-бот. Он поможет подписчикам группы узнать расписание ЕГЭ и порядок подачи апелляции, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пока что бот сможет ответить на 48 вопросов по 11 категориям. «Чат-бот будет пополняться новой информацией, основанной на самых популярных вопросах пользователей», — пообещали в Минобрнауки.

В министерстве отметили, что сами пользователи смогут оставлять свои пожелания о том, каких данных не хватает в чат-боте. Это поможет доработать его «с учётом потребностей самих участников единого государственного экзамена.», подчеркнули в ведомстве.

Первая официальная группа Минобрнауки России по ЕГЭ во «ВКонтакте» появилась в феврале 2018 года. В сообществе публикуются советы по подготовке к единому государственному экзамену, разбираются наиболее сложные задания, а также еженедельно в прямом эфире проводятся консультации по всем предметам с возможностью задать вопросы экспертам.