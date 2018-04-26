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Google, Amazon и Microsoft не приехали на встречу с Роскомнадзором
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Google, Amazon и Microsoft не приехали на встречу с Роскомнадзором 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Google, Amazon и Microsoft не приехали на встречу с РоскомнадзоромНа днях Роскомнадзор переблокировал миллионы адресов Google, Amazon и Microsoft, в надежде заблокировать Telegram. Тщетно. Мессенджер по-прежнему работает.
А все потому, что Павел Дуров и компания постоянно меняют IP-адреса, принадлежащие тем самым пострадавшим IT-компаниям.
Тогда Роскомнадзор решил пойти на диалог и походатайствовал о встрече с представителями американских компаний. За столом переговоров (встреча была запланирована на среду 25 апреля) РКН хотело разрешить ситуацию с мессенджером и урегулировать все вопросы блокировки с зарубежными IT-компаниями.
Но не смогли. Google и Microsoft не приехали по причине «отсутствия в Москве людей, принимающих решения», а на представителей Amazon РКН просто не нашел выхода.
В результате, диалог велся между заместителем главы РКН Вадима Субботина, руководством Российской ассоциации электронных коммуникаций и представителями отечественной IT-индустрии.
Осторожничают американские компании по причине санкций против главы Роскомнадзора Александра Жарова. В США все просто: сказали, что человек под санкциями, значит без разрешения правительства с ним и подконтрольным ему ведомством нельзя даже разговаривать.
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