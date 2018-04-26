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Закрыт крупнейший сервис по заказу DDoS-атак
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Закрыт крупнейший сервис по заказу DDoS-атак 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Европол закрыл сайт, запустивший более 4 млн DDoS-атак по заказу пользователей.
Сайт webstresser.org считается крупнейшим сервисом по заказу DDoS-атак. Сайт, на котором на момент закрытия было зарегистрировано 136 тыс. пользователей, был ответственным за более 4 млн DDoS-атак, сообщает BleepingComputer со ссылкой на Европол.
Сайт был закрыт в результате операции, проведенной Европолом и правоохранительными органами Нидерландов, Великобритании, Сербии, Хорватии, Испании, Италии, Германии, Австралии, Гонконга, Канады и США.
Были арестованы администраторы сервиса из Великобритании, Хорватии, Канады и Сербии. Кроме того, в отношении постоянных пользователей сайта, запустивших большинство атак, были приняты меры. Какие, — не уточняется.
Отмечается, что webstresser.org был запущен в 2015 году и изначально был небольшим сервисом. Позже появилось мобильное приложение, сайт начал принимать оплату через PayPal, началось продвижение в соцсетях.
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