Закрыт крупнейший сервис по заказу DDoS-атак

Европол закрыл сайт, запустивший более 4 млн DDoS-атак по заказу пользователей.

Сайт webstresser.org считается крупнейшим сервисом по заказу DDoS-атак. Сайт, на котором на момент закрытия было зарегистрировано 136 тыс. пользователей, был ответственным за более 4 млн DDoS-атак, сообщает BleepingComputer со ссылкой на Европол.

Великобритании, Сербии, Хорватии, Испании, Италии, Германии, Австралии, Гонконга, Канады и США. Сайт был закрыт в результате операции, проведенной Европолом и правоохранительными органами Нидерландов

Были арестованы администраторы сервиса из Великобритании, Хорватии, Канады и Сербии. Кроме того, в отношении постоянных пользователей сайта, запустивших большинство атак, были приняты меры. Какие, — не уточняется.