Пожилые компьютерные многоборцы Северного Бутова едут на городское первенство

Напомним: 16 апреля в ЮЗАО прошёл окружной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. О нём сообщил сайт ТЦСО «Бутово».

Между прочим, этот чемпионат проходил уже восьмой раз. Участники чемпионата состязались в двух номинациях — «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

В обеих этих номинациях смогли победить представители ТЦСО «Бутово». Среди начинающих пользователей блеснула Тамара Степанова , а среди уверенных пользователей — Ирина Марголина

Именно они представят юго-запад столицы на городском первенстве по компьютерному многоборью. Так пожелаем им успеха!