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Пожилые компьютерные многоборцы Северного Бутова едут на городское первенство
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Пожилые компьютерные многоборцы Северного Бутова едут на городское первенство 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: 16 апреля в ЮЗАО прошёл окружной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. О нём сообщил сайт ТЦСО «Бутово».
Между прочим, этот чемпионат проходил уже восьмой раз. Участники чемпионата состязались в двух номинациях — «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».
В обеих этих номинациях смогли победить представители ТЦСО «Бутово». Среди начинающих пользователей блеснула Тамара Степанова, а среди уверенных пользователей — Ирина Марголина.
Именно они представят юго-запад столицы на городском первенстве по компьютерному многоборью. Так пожелаем им успеха!
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