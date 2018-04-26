СМИ: Глава Роскомнадзора собрался в отставку

СМИ: Глава Роскомнадзора собрался в отставкуКажется, Александр Жаров , глава Роскомнадзора, устал от вечной битвы ведомства с Telegram.

Сообщается, что он подал в отставку и собирается покинуть ведомство в ближайшие дни. Прямо сейчас весь Twitter обсуждает эту любопытную новость.

Правда сейчас тяжело определить, кто же стал её первоисточником. Некоторые говорят, что Жарова увольняют, а другие придерживаются теории, что он сам подал в отставку.

Если он и правда покинет ведомство, то в ближайшее время должен выступить с официальным заявлением, либо проинформировать часть СМИ. Сейчас же к этой новости нужно относиться с долей скепсиса.