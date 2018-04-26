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СМИ: Глава Роскомнадзора собрался в отставку
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СМИ: Глава Роскомнадзора собрался в отставку 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
СМИ: Глава Роскомнадзора собрался в отставкуКажется, Александр Жаров, глава Роскомнадзора, устал от вечной битвы ведомства с Telegram.
Сообщается, что он подал в отставку и собирается покинуть ведомство в ближайшие дни. Прямо сейчас весь Twitter обсуждает эту любопытную новость.
Правда сейчас тяжело определить, кто же стал её первоисточником. Некоторые говорят, что Жарова увольняют, а другие придерживаются теории, что он сам подал в отставку.
Если он и правда покинет ведомство, то в ближайшее время должен выступить с официальным заявлением, либо проинформировать часть СМИ. Сейчас же к этой новости нужно относиться с долей скепсиса.
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