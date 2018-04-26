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От блокировки Telegram российские компании потеряют $1 млрд
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От блокировки Telegram российские компании потеряют $1 млрд 

iPhones.ru 26 апреля 2018
Фото: iPhones.ru
От блокировки Telegram российские компании потеряют $1 млрдКомпания-разработчик программного обеспечения Flexbby посчитала, как много российские комании потеряют от действий Роскомнадзора. По данным аналитиков, в предстоящие месяцы блокировка Telegram обойдется России в 1 миллиард долларов.
На сегодняшний день от действий Роскомнадзора уже пострадали около 400 российских компаний. Они используют облачные сервера и сервисы Google и Amazon, ряд из IP которых оказались заблокированными.
А дальше все по принципу домино: заблокированные IP вызвали перебои в работе сервисов, хранилищ, остановилась работа приложений, систем искусственного интеллекта и т.д.
Вчера в сети активно обсуждались переговоры Роскомнадзора с Amazon и Google. Как думаете, с каким настроением общались американские IT-компании с ведомством, из-за которого потеряют порядка $940 млн? Вряд ли диалог был очень радушным.
Роскомнадзор же просто умыл руки, заявив, что подсчетами убытков не занимаются.
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