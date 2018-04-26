От блокировки Telegram российские компании потеряют $1 млрд

От блокировки Telegram российские компании потеряют $1 млрдКомпания-разработчик программного обеспечения Flexbby посчитала, как много российские комании потеряют от действий Роскомнадзора . По данным аналитиков, в предстоящие месяцы блокировка Telegram обойдется России в 1 миллиард долларов.

На сегодняшний день от действий Роскомнадзора уже пострадали около 400 российских компаний. Они используют облачные сервера и сервисы Google Amazon , ряд из IP которых оказались заблокированными.

А дальше все по принципу домино: заблокированные IP вызвали перебои в работе сервисов, хранилищ, остановилась работа приложений, систем искусственного интеллекта и т.д.

Вчера в сети активно обсуждались переговоры Роскомнадзора с Amazon и Google. Как думаете, с каким настроением общались американские IT-компании с ведомством, из-за которого потеряют порядка $940 млн? Вряд ли диалог был очень радушным.

Роскомнадзор же просто умыл руки, заявив, что подсчетами убытков не занимаются.