Митинг против блокировки Telegram в Москве закончился

Москве завершилась акция протеста против блокировки мессенджера Telegram. Как сообщает «Коммерсантъ», митинг прошел спокойно, никто не был задержан.

По данным московской полиции в нем приняли участие 7,5 тысяч человек, а организаторы заявляли участие 5 тысяч митингующих.

Участников акции поддержал основатель Telegram Павел Дуров . На своей странице «ВКонтакте» она написал: «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».