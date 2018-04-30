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Митинг против блокировки Telegram в Москве закончился
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Митинг против блокировки Telegram в Москве закончился 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Москве завершилась акция протеста против блокировки мессенджера Telegram. Как сообщает «Коммерсантъ», митинг прошел спокойно, никто не был задержан.
По данным московской полиции в нем приняли участие 7,5 тысяч человек, а организаторы заявляли участие 5 тысяч митингующих.
Участников акции поддержал основатель Telegram Павел Дуров. На своей странице «ВКонтакте» она написал: «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».
Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей.
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