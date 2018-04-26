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Иран отозвал лицензию у Telegram
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Иран отозвал лицензию у Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Иранские власти отозвали у компании Telegram Messenger LLP лицензию на использование расположенных на территории страны серверов.
Выданная в 2016 году лицензия на использование иранских хостингов мессенджером Telegram отменена и объявлена недействительной. Эти меры могут повлиять на качество работы месенджера в Иране, передает ТАСС со ссылкой на агентство Мехр.
Ранее в апреле руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи отказался от использования мессенджера Telegram.
В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.
Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С 17 апреля Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.
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