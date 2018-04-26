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«Ростелеком» обеспечил связью крупнейший центр семейной медицины Воронежа
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«Ростелеком» обеспечил связью крупнейший центр семейной медицины Воронежа 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Специалисты компании подключили здание медцентра к оптическим линиям связи, организовали покрытие зон общего доступа управляемым Wi-Fi, внедрили цифровую телефонию и интерактивное ТВ, а также предоставили клинике «Бесплатный номер 8-800». В дальнейшем, стороны планируют расширять сотрудничество.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Это один из крупнейших многопрофильных медицинских центров Центрально-Черноземного региона. Он занимает площадь в четыре с половиной тысячи квадратных метров. Инфраструктура, созданная «Ростелекомом», позволит Центру использовать все возможности для предоставления качественного сервиса пациентам любых возрастов. В будущем мы планируем внедрить такие услуги как мобильную связь и виртуальную частную сеть».
Дмитрий Кунин, генеральный директор центра семейной медицины «Олимп здоровья»:
«Современная медицина предполагает оказание целого спектра высокотехнологичных услуг. И их предоставление напрямую связано с качеством каналов связи. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с «Ростелекомом», который уже показал себя надёжным партнёром, способным обеспечить все цифровые потребности центра».
Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступны такие современные сервисы, как: «Управляемый Wi-Fi», «Бесплатный номер „8-800“, мобильная связь и многие другие. Эти услуги разработаны для снижения затрат на формирование и поддержку ИТ-инфраструктуры.
Сервис „Управляемый Wi-Fi“ позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет, с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.
»Бесплатный номер «8-800» — это бесплатные для клиентов звонки в компанию из любой точки России и с любого телефона. Сервис позволяет объединить все филиалы предприятия в единый Call-центр и оперативно отвечать на звонки. Номер «8-800» подключается к многоканальной сети и вызов автоматически перенаправляется на свободного оператора.
Узнать больше об услугах связи от «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте https://voronezh.rt.ru/b2b или по бесплатному телефону 8 800 200 3000
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