#12апреля, #KEF2018, #telegram: Рамблер собрал хештеги недели из ВКонтакте

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #12апреля — стал на этой неделе первым по популярности хэштегом в соцсети «ВКонтакте». День космонавтики — праздник, который в — стал на этой неделе первым по популярности хэштегом в соцсети «ВКонтакте». День космонавтики — праздник, который в России отмечают 12 апреля в честь первого полёта человека в космос. В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Каждый год 12 апреля пользователи соцсети вспоминают достижения человека в космосе и поздравляют друг друга.

ВКонтакте

2. #KEF2018 — занял второе место. С 12 по 14 апреля этого года проходил Пятнадцатый Красноярский экономический форум (КЭФ-2018). Его основной темой стала «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». В — занял второе место. С 12 по 14 апреля этого года проходил Пятнадцатый Красноярский экономический форум (КЭФ-2018). Его основной темой стала «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». В Красноярске в 2019 году также состоится Зимняя Универсиада. В рамках КЭФ-2018 обсуждались предстоящие соревнования, участники и гости форума опубликовали множество фотографий.

ВКонтакте

3. #лигачемпионов — замыкает тройку лидеров. С помощью этого хэштега пользователи обсуждают все последние новости Лиги чемпионов. Например, о том, как «Рома» разгромила «Барселону» и вышла в полуфинал ЛЧ.

ВКонтакте

4. #BingoPhotographers — попал на четвертую строчку. Сообщество «ВКонтакте с авторами» в апреле объявило конкурс для всех, кто любит фотографировать. Главный приз конкурса — квадрокоптер Phantom 4 Pro. Участникам конкурса дают фотозадания, их нужно публиковать и добавлять хэштег #BingoPhotographers. С помощью этого хэштега в соцсети можно найти множество талантливых работ.

ВКонтакте

5. #telegram — этому хэштегу досталось пятое место. Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram, отказавшийся передать — этому хэштегу досталось пятое место. Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram, отказавшийся передать ФСБ ключи шифрования переписок. Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров в ответ объявил о начале «цифрового сопротивления», а пользователи соцсетей активно обсуждают все новости по теме и делятся мнениями.

ВКонтакте

6. #пятница13 — занял шестое место. На апрель 2018 года выпала пятница, 13-е. Миф об этом дне гласит, что в пятницу,13-е, следует постоянно быть начеку из-за активизации злых сил. Пользователи «ВКонтакте» в основном упоминают эту дату в связи с серией фильмов «Пятница, 13-е» о сверхъестественном серийном убийце и в постах с картинками по теме.

ВКонтакте

7. #субботник — попал на седьмую строчку. 21 апреля по всей России прошли субботники. Жители страны собирали мусор и прошлогодние листья во дворах и парках. В субботниках участвовали и пользователи «ВКонтакте». Они опубликовали свои фотоотчеты об этом дне.

ВКонтакте

8. #весна2018 — этому хэштегу досталась восьмая строчка. Пользователи уже давно начали публиковать посты, посвященные приближающемуся теплу, и делиться фотографиями с первых весенних прогулок. Но в некоторых российских городах до сих пор лежит снег, а жители публикуют фотографии снежных ждунов.

ВКонтакте

9. #холостяк — занял девятое место. Съемки шестого сезона реалити-шоу «Холостяк на ТНТ» стартовали в ноябре 2017 года. Новым главным героем шоу стал 23-летний певец — занял девятое место. Съемки шестого сезона реалити-шоу «Холостяк на ТНТ» стартовали в ноябре 2017 года. Новым главным героем шоу стал 23-летний певец Егор Крид , которому предстоит найти возлюбленную среди 25 девушек. В соцсети появляется множество новостей о «Холостяке» и о том, что происходит в жизни Крида до эфиров и после.

ВКонтакте

10. #ГолосДети — замыкает топ-10 хэштегов. «Голос. Дети» — это телешоу на «Первом канале», вышедшее в феврале 2014 года. Победителем первого сезона стала — замыкает топ-10 хэштегов. «Голос. Дети» — это телешоу на «Первом канале», вышедшее в феврале 2014 года. Победителем первого сезона стала Алиса Кожикина . У победителей и участников конкурса набралось немало поклонников среди пользователей «ВКонтакте», которые публикуют посвященные им посты.