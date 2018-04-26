Бизнес потеряет $2 млрд из-за блокировки Telegram 

Потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могут составить $2 млрд Об этом заявил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково». — Ред.) Андрей Прокофьев. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По оценке Flexbby, уже пострадали около 400 организаций в РФ, использующих в работе Google и Amazon. Общие потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок мессенждера в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд, считает компания.
Кроме того, приостановка нормального функционирования облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере обеими корпорациями в целом $940 млн по итогам 2018 года, прогнозирует Flexbby.
Гендиректор Flexbby предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок IP-адресов в ходе борьбы Роскомнадзора с Telegram.