Ученый призвал Клименко остановить блокировки IP-адресов из-за Telegram

"От лица моих коллег, представителей научно-образовательного сообщества, прошу вас вмешаться в действия данного ведомства и в ближайшее время обеспечить восстановление доступа сотрудников российских научно-образовательных учреждений к необходимым им сервисам, пострадавшим в результате действий Роскомнадзора, дабы предотвратить катастрофические последствия сложившейся ситуации для будущего России ", — говорится в письме, опубликованном на сайте университета.

В нем говорится, что ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах, поскольку издательская система Evise, которой пользуется одно из крупнейших мировых издательств Elsevier, хранит файлы статей на серверах Amazon, IP-адреса которых заблокированы Роскомнадзором. По той же причине, пишет ректор, уже неделю не работает онлайн-курс университета ИТМО «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов».

"Блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft Google , осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны", — говорится в письме.