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Ученый призвал Клименко остановить блокировки IP-адресов из-за Telegram
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Ученый призвал Клименко остановить блокировки IP-адресов из-за Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев в открытом письме советнику президента РФ по интернету Герману Клименко призвал «вмешаться в действия» Роскомнадзора, который ради блокировки мессенджера Telegram закрыл доступ к сервисам, необходимым российским ученым.
"От лица моих коллег, представителей научно-образовательного сообщества, прошу вас вмешаться в действия данного ведомства и в ближайшее время обеспечить восстановление доступа сотрудников российских научно-образовательных учреждений к необходимым им сервисам, пострадавшим в результате действий Роскомнадзора, дабы предотвратить катастрофические последствия сложившейся ситуации для будущего России", — говорится в письме, опубликованном на сайте университета.
В нем говорится, что ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах, поскольку издательская система Evise, которой пользуется одно из крупнейших мировых издательств Elsevier, хранит файлы статей на серверах Amazon, IP-адреса которых заблокированы Роскомнадзором. По той же причине, пишет ректор, уже неделю не работает онлайн-курс университета ИТМО «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов».
"Блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft и Google, осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны", — говорится в письме.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
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