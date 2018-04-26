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Подсчитаны огромные убытки от борьбы с Telegram
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Подсчитаны огромные убытки от борьбы с Telegram 

Ридус 1 час назад
Фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Жалобы предпринимателей на действия Роскомнадзора дошли до интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Гендиректор разработчика софта Flexbby, резидент «Сколково» Андрей Прокофьев предложилему сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для помощи пострадавшим от блокировок компаниям, которые несут серьезные убытки.
«По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям $1 млрд, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google. Роскомнадзор, с начала блокировки Telegram получивший уже более 46 тысяч. жалоб, начал консультации с представителями отрасли», — пишет Ъ.
Андрей Прокофьев подчеркивает что потеря двух миллиардов — это «самый пессимистичный сценарий», однако даже если цифра будет меньше, она все равно очень велика. По мнению управляющего партнера LETA Capital Александра Чачава, Роскомнадзор допустил «дикое количество ошибок» при блокировке Telegram, и именно поэтому бизнес получил ущерб.
Напомним, блокировка мессенджера началась 16 апреля, однако до сих пор полностью парализовать работу Telegram в России ведомству не удалось. Сетевые маневры Роскомнадзора привели к отключению миллионов IP-адресов компаний Amazon и Google, услугами которых в России пользуется масса непричастных к противостоянию Павла Дурова с ФСБ компаний и интернет-сервисов.
Как сообщал «Ридус», Павел Дуров пообещал выделить миллионы долларов на гранты для администраторов Proxy и VPN, которые поддерживают Telegram в конфликте с Роскомнадзором. После этого основной акционер группы Qiwi Сергей Солонин, инвестировавший в ICO Telegram около 17 миллионов долларов, обрушился с критикой на действия Роскомнадзора и предположил, что ведомство в итоге не сможет заблокировать мессенджер и лишь сделает ему рекламу.
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