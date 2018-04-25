Контакты Роскомнадзора с Amazon по делу Telegram оказались безрезультатными

Роскомнадзор заявил, что переговоры с Amazon по ситуации с Telegram оказались безрезультатными. Слова представителя ведомства цитирует «Интерфакс»

Заместитель руководитель Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что на это есть определенные причины.

Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам

— Вадим Субботин.

В среду, 25 апреля, ведомство вместе с Региональным общественным центром

интернет-технологий

провело встречу с представителями сферы IT по теме исполнения решения суда об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. В частности, Роскомнадзор установил рабочие контакты с Amazon и Google для того, чтобы

IP-адреса

перестали передаваться Telegram в соответствии с решением суда.

В ходе совещания было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования «Телеграм» в России возложены не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе

хостинг-провайдеров

— говорится в сообщении.