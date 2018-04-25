Контакты Роскомнадзора с Amazon по делу Telegram оказались безрезультатными 

Роскомнадзор заявил, что переговоры с Amazon по ситуации с Telegram оказались безрезультатными. Слова представителя ведомства цитирует «Интерфакс».
Заместитель руководитель Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что на это есть определенные причины.
Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам
— Вадим Субботин.
В среду, 25 апреля, ведомство вместе с Региональным общественным центром
интернет-технологий
провело встречу с представителями сферы IT по теме исполнения решения суда об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. В частности, Роскомнадзор установил рабочие контакты с Amazon и Google для того, чтобы
IP-адреса
перестали передаваться Telegram в соответствии с решением суда.
В ходе совещания было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования «Телеграм» в России возложены не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе
хостинг-провайдеров
— говорится в сообщении.
Иран выпустил свой мессенджер Soroush, который придет на замену Telegram. Власти обвинили мессенджер Павла Дурова в том, что он создает угрозу национальной безопасности, поэтому разработали свой сервис, который позволит спецслужбам следить на перепиской пользователей.