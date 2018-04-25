Ещё
Контакты Роскомнадзора с Amazon по делу Telegram оказались безрезультатными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поломка ГЛОНАСС, обращение "внука Гитлера" к РФ и другие события дня
Поломка ГЛОНАСС, обращение "внука Гитлера" к РФ и другие события дня

Контакты Роскомнадзора с Amazon по делу Telegram оказались безрезультатными 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Роскомнадзор заявил, что переговоры с Amazon по ситуации с Telegram оказались безрезультатными. Слова представителя ведомства цитирует «Интерфакс».
Заместитель руководитель Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что на это есть определенные причины.
Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам
— Вадим Субботин.
В среду, 25 апреля, ведомство вместе с Региональным общественным центром
интернет-технологий
провело встречу с представителями сферы IT по теме исполнения решения суда об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. В частности, Роскомнадзор установил рабочие контакты с Amazon и Google для того, чтобы
IP-адреса
перестали передаваться Telegram в соответствии с решением суда.
В ходе совещания было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования «Телеграм» в России возложены не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе
хостинг-провайдеров
— говорится в сообщении.
Иран выпустил свой мессенджер Soroush, который придет на замену Telegram. Власти обвинили мессенджер Павла Дурова в том, что он создает угрозу национальной безопасности, поэтому разработали свой сервис, который позволит спецслужбам следить на перепиской пользователей.
360tv.ru: последние новости
Путин подписал закон о блокировке порочащих честь сведений в интернете‍ Пользователи нашли фото с «Трампом» в огороде Специалисты Google нашли опасную уязвимость у Windows 10
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции328
Россия доказала очередную ложь США150
МИД обратился к россиянам41
Афганцы перекрыли центр Киева184
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью169
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение