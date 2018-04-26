Возможные потери бизнеса от блокировки Telegram оценили в $2 млрд

Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса с целью решения проблем компаний, которые пострадали от блокировок IP-адресов в процессе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Письмо с таким предложением омбудсмену направил генеральный директор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев , передает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.

По словам Прокофьева, в законодательство необходимо внести поправки, которыми бы исключались ситуации, когда «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера. Сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.

По оценке Flexbby, в результате блокировки IP-адресов Google и Amazon , пострадало около 400 российских организаций, которые используют возможности этих компаний в своей работе. Flexbby оценивает потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае, если блокировка продолжится в ближайшие месяцы, в $1 млрд, а приостановка работы облачных сервисов Amazon и Google может привести к потере этими компаниями $940 млн по итогам 2018 года. Прокофьев отметил, что это является самым пессимистичным сценарием.

Дмитрий Мариничев сообщил изданию, что письмо к настоящему моменту не получал, но ожидает «снежный ком» жалоб от пострадавших компаний.