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Возможные потери бизнеса от блокировки Telegram оценили в $2 млрд
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Возможные потери бизнеса от блокировки Telegram оценили в $2 млрд 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: RB.ru
Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса с целью решения проблем компаний, которые пострадали от блокировок IP-адресов в процессе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Письмо с таким предложением омбудсмену направил генеральный директор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев, передает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.
По словам Прокофьева, в законодательство необходимо внести поправки, которыми бы исключались ситуации, когда «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».
16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера. Сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.
По оценке Flexbby, в результате блокировки IP-адресов Google и Amazon, пострадало около 400 российских организаций, которые используют возможности этих компаний в своей работе. Flexbby оценивает потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае, если блокировка продолжится в ближайшие месяцы, в $1 млрд, а приостановка работы облачных сервисов Amazon и Google может привести к потере этими компаниями $940 млн по итогам 2018 года. Прокофьев отметил, что это является самым пессимистичным сценарием.
Дмитрий Мариничев сообщил изданию, что письмо к настоящему моменту не получал, но ожидает «снежный ком» жалоб от пострадавших компаний.
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