Ещё
Twitter заработает на видеорекламе $1,4 млрд до 2020 года, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Twitter заработает на видеорекламе $1,4 млрд до 2020 года, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Twitter отчитался о росте выручки в январе-марте на 21% г/г, до $665 млн Прибыль компании составила $62 млн после убытка, зафиксированного в 1-м квартале 2017-го. Компания уже второй квартал подряд отчитывается о прибыли, что говорит о формировании тренда. Более того, расходы на рекламу сократились на 28%. Ожидаю, что снижение расходов в 2018 году закрепится на уровне 26%. Ежедневная активность пользователей увеличилась на 10%. Темп роста этого показателя по сравнению с предыдущим кварталом замедлился, однако двузначный рост продолжается, что говорит о привлекательности социальной сети для пользователей. Подтверждает этот факт и органический рост числа пользователей, который составил 6 млн, притом, что консенсус предполагал, что аудитория расширится не больше чем на 5 млн Всего у Twitter 336 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США.
Twitter продолжает активно внедрять видеоконтент: в 1-м квартале было проведено более 1300 прямых трансляций, из которых 80% смотрели пользователи по всему миру. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS. Развитие опции видеотрансляций поможет Twitter создавать новый тип рекламы, что положительно скажется на рекламной выручке. Считаю, что уже к 2020 году социальная сеть отчитается о выручке в $4 млрд, из которых 35% поступит от видеорекламы. Целевая цена по акции Twitter до марта 2019 года — $44,8.
Прайм: последние новости
YouTube не был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора Viber продолжает восстанавливать свою работу, нарушенную из-за блокировки Telegram Мессенджеры и соцсети обновляются для нового закона ЕС о защите данных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева85
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ50
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью128
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины132
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение