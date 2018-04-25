Twitter заработает на видеорекламе $1,4 млрд до 2020 года, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Twitter отчитался о росте выручки в январе-марте на 21% г/г, до $665 млн Прибыль компании составила $62 млн после убытка, зафиксированного в 1-м квартале 2017-го. Компания уже второй квартал подряд отчитывается о прибыли, что говорит о формировании тренда. Более того, расходы на рекламу сократились на 28%. Ожидаю, что снижение расходов в 2018 году закрепится на уровне 26%. Ежедневная активность пользователей увеличилась на 10%. Темп роста этого показателя по сравнению с предыдущим кварталом замедлился, однако двузначный рост продолжается, что говорит о привлекательности социальной сети для пользователей. Подтверждает этот факт и органический рост числа пользователей, который составил 6 млн, притом, что консенсус предполагал, что аудитория расширится не больше чем на 5 млн Всего у Twitter 336 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США

Twitter продолжает активно внедрять видеоконтент: в 1-м квартале было проведено более 1300 прямых трансляций, из которых 80% смотрели пользователи по всему миру. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS. Развитие опции видеотрансляций поможет Twitter создавать новый тип рекламы, что положительно скажется на рекламной выручке. Считаю, что уже к 2020 году социальная сеть отчитается о выручке в $4 млрд, из которых 35% поступит от видеорекламы. Целевая цена по акции Twitter до марта 2019 года — $44,8.