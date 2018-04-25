TransferWise запустила мультивалютный банковский счет и дебетовую карту

Брюсселе. Компания TransferWise, специализирующаяся на международных онлайн-переводах, запустила мультивалютный банковский счет и дебетовую карту, позволяя клиентам управлять своими деньгами, передает собкор Банки.ру

США, Согласно данным компании, любой пользователь при регистрации получает мгновенно бесплатный счет с банковскими реквизитами для переводов в Великобритании Австралии и Европе, как если бы он жил в этих странах и регионах. Пользователь получает IBAN для европейского рынка, британский номер счета и специальный код, австралийский номер счета и BSB-код, американский номер счета и код банка, присваиваемый Американской банковской ассоциацией.

Благодаря международным банковским реквизитам пользователи смогут получать деньги из более чем 30 стран по всему миру без каких-либо скрытых сборов и комиссий, уверяет TransferWise. Пользователю также доступно более 40 валют в учетной записи TransferWise, между которыми можно быстро переключаться.

На прошлой неделе TransferWise была принята в британскую Faster Payments Scheme Limited (FPSL), что делает ее первой небанковской платежной службой.

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