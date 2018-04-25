Ещё
TransferWise запустила мультивалютный банковский счет и дебетовую карту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

TransferWise запустила мультивалютный банковский счет и дебетовую карту 

Банки.ру 56 минут назад
Компания TransferWise, специализирующаяся на международных онлайн-переводах, запустила мультивалютный банковский счет и дебетовую карту, позволяя клиентам управлять своими деньгами, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно данным компании, любой пользователь при регистрации получает мгновенно бесплатный счет с банковскими реквизитами для переводов в Великобритании, США, Австралии и Европе, как если бы он жил в этих странах и регионах. Пользователь получает IBAN для европейского рынка, британский номер счета и специальный код, австралийский номер счета и BSB-код, американский номер счета и код банка, присваиваемый Американской банковской ассоциацией.
Благодаря международным банковским реквизитам пользователи смогут получать деньги из более чем 30 стран по всему миру без каких-либо скрытых сборов и комиссий, уверяет TransferWise. Пользователю также доступно более 40 валют в учетной записи TransferWise, между которыми можно быстро переключаться.
На прошлой неделе TransferWise была принята в британскую Faster Payments Scheme Limited (FPSL), что делает ее первой небанковской платежной службой.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Роскомнадзор не вносил IP-адреса Google play и Google drive в реестр запрещенной информации Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram Viber восстанавливает полноценную работоспособность для всех пользователей в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева98
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью129
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины134
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение