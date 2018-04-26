Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram

Разработчик программного обеспечения Flexbby оценил потенциальный ущерб российских компаний от последствий блокировки мессенджера Telegram в один миллиард долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такую сумму в совокупности потеряет отечественный бизнес, если текущие методы блокировки сервиса продолжат реализовываться до конца года. Приблизительно такие же убытки понесут зарубежные IT-гиганты Google и Amazon.

Генеральный директор компании Flexbby Андрей Прокофьев обратился за помощью к интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву . Инициатива Прокофьева — создание оперативного штаба для компаний, понесших убытки из-за блокировок. В письме с предложением мессенджер называется «жизненно важным сервисом российского бизнеса».

С начала блокировки Telegram Роскомнадзор получил более 46 тысяч жалоб. Сотрудники ведомства начали проводить консультации с представителями отрасли.