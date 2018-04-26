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Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram
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Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Разработчик программного обеспечения Flexbby оценил потенциальный ущерб российских компаний от последствий блокировки мессенджера Telegram в один миллиард долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Такую сумму в совокупности потеряет отечественный бизнес, если текущие методы блокировки сервиса продолжат реализовываться до конца года. Приблизительно такие же убытки понесут зарубежные IT-гиганты Google и Amazon.
Генеральный директор компании Flexbby Андрей Прокофьев обратился за помощью к интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву. Инициатива Прокофьева — создание оперативного штаба для компаний, понесших убытки из-за блокировок. В письме с предложением мессенджер называется «жизненно важным сервисом российского бизнеса».
С начала блокировки Telegram Роскомнадзор получил более 46 тысяч жалоб. Сотрудники ведомства начали проводить консультации с представителями отрасли.
Мессенджер Telegram был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.
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