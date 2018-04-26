Instagram заблокирует детские аккаунты

Instagram попросил пользователей обновить соглашения и подтвердить достижение ими 14-летнего возраста. Как сообщает TechCrunch, одновременно с этим в приложении ввели новую функцию — Data Download, с помощью которой можно будет скачать весь контент из своего профиля.

Как отмечает REGNUM со ссылкой на What’s New, аккаунты пользователей, не подтвердивших свой возраст, будут заблокированы по правилам Instagram. Их учетные записи удалят вместе с содержимым в течение следующих 14 дней.

У пользователя останется шанс обжаловать блокировку или скачать архивом копию своих данных — описание профиля, фото и видео в сжатом формате, сообщения, данные о поисковых запросах, списки подписок, «лайки» и комментарии. В перспективе скачанный архив можно будет восстановить.

Функцию, позволяющую скачать контент, ввели из-за требований Общего регламента по защите данных (GDPR) Евросоюза , который вступит в силу 25 мая 2018 года. С помощью регламента пользователи получат контроль над собственными персональными данными.

Такую же функцию предоставит WhatsApp. Также мессенджер принял решение поднять минимальный возраст пользователей в ЕС с 13 до 16 лет. Как именно будут идентифицировать возраст, пока неизвестно.