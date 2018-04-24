«Фонтанка» оплатила долг Дурова в четыре рубля

Редакция петербургского издания «Фонтанка» оплатила налоговые долги предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за российскую квартиру. Об этом сообщили журналисты интернет-газеты.

Сотрудники СМИ предоставили три документа о платежах по задолженностям предпринимателя. В общей сложности редакция заплатила 4 рубля 23 копейки. Представители газеты оплатили долги, чтобы «основателю Telegram и взыскателям спалось спокойно».

«Сумма предъявлена смешная, 4 рубля 23 копейки, но вывод наши коллеги сделали глубокий: если основатель Telegram будет упорствовать, суд по просьбе ФНС может арестовать его российские счета и запретить сделки с недвижимостью», — написали журналисты, намекая на неотступную позицию Дурова в противостоянии с Роскомнадзором

Ранее в СМИ появилась информация о налоговых задолженностях Павла Дурова за квартиру в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина. Судя по всему, перед отъездом за границу у бизнесмена оставался долг в 2 рубля 83 копейки, а оставшиеся рубль и 40 копеек набежали в качестве пенни.