Ещё
«Фонтанка» оплатила долг Дурова в четыре рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фонтанка» оплатила долг Дурова в четыре рубля 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Редакция петербургского издания «Фонтанка» оплатила налоговые долги предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за российскую квартиру. Об этом сообщили журналисты интернет-газеты.
Сотрудники СМИ предоставили три документа о платежах по задолженностям предпринимателя. В общей сложности редакция заплатила 4 рубля 23 копейки. Представители газеты оплатили долги, чтобы «основателю Telegram и взыскателям спалось спокойно».
«Сумма предъявлена смешная, 4 рубля 23 копейки, но вывод наши коллеги сделали глубокий: если основатель Telegram будет упорствовать, суд по просьбе ФНС может арестовать его российские счета и запретить сделки с недвижимостью», — написали журналисты, намекая на неотступную позицию Дурова в противостоянии с Роскомнадзором.
Ранее в СМИ появилась информация о налоговых задолженностях Павла Дурова за квартиру в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина. Судя по всему, перед отъездом за границу у бизнесмена оставался долг в 2 рубля 83 копейки, а оставшиеся рубль и 40 копеек набежали в качестве пенни.
23 апреля Павел Дуров подвел итоги первой недели блокировки Telegram на территории России. В своем посте в социальной сети «ВКонтакте» бизнесмен назвал войну с надзорными органами и силовиками борьбой за цифровое будущее и сохранность данных пользователей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»151
В московском метро произошло ЧП5
Газпром готов построить «Северный поток-3»324
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву12
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение