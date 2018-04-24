Клиент Mail.Ru помогал Роскомнадзору в блокировке VPN и прокси для Telegram

Mail.Ru обвинили в помощи Роскомнадзору . Компания на корпоративном уровне эти претензии отвергла, но признала, что один из клиентов действительно занимался выявлением VPN и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram.

О том, как удалось выйти на след Mail.Ru в этой истории, а также о том, что из себя сейчас представляет гонка Роскомнадзора и Telegram Business FM рассказал исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Михаил Климарев исполнительный директор Общества защиты интернета «Раньше, когда Роскомнадзор блокировал эти все адреса, он всегда отставал. То есть Telegram сначала должен был связаться с прокси-серверами, к ним обратиться, и после этого только эти адреса попадали в банк. Поскольку вот этот временной лаг довольно большой, он часы занимает, то есть они выявили его, написали соответствующие бумажки, это попало в выгрузку, выгрузку забрали операторы, то есть это долгий процесс. Чтобы ускорить и как-то действительно деградировать качество связи в Telegram, нужно это делать превентивно, то есть нужно найти эти сервера раньше, чем к ним обратятся клиенты. И они начали их искать. Их искать можно, просто перебирая все IP-адреса. Чтобы понять, как это все происходит, я просто установил несколько серверов на различных хостингах и стал отслеживать трафик, установил там прокси-сервера, которые работают точно так же, как сервера Telegram, и начал смотреть, что происходит. И обратил внимание, что ходит паук, робот, который сканирует тотально все IP-адреса и пытается представиться, что он клиент Telegram, но при этом IP-адреса принадлежат как раз Mail.Ru».