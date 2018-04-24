Ещё
Клиент Mail.Ru помогал Роскомнадзору в блокировке VPN и прокси для Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиент Mail.Ru помогал Роскомнадзору в блокировке VPN и прокси для Telegram 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: BFM.RU
Mail.Ru обвинили в помощи Роскомнадзору. Компания на корпоративном уровне эти претензии отвергла, но признала, что один из клиентов действительно занимался выявлением VPN и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировки мессенджера Telegram.
О том, как удалось выйти на след Mail.Ru в этой истории, а также о том, что из себя сейчас представляет гонка Роскомнадзора и Telegram Business FM рассказал исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Михаил Климарев исполнительный директор Общества защиты интернета «Раньше, когда Роскомнадзор блокировал эти все адреса, он всегда отставал. То есть Telegram сначала должен был связаться с прокси-серверами, к ним обратиться, и после этого только эти адреса попадали в банк. Поскольку вот этот временной лаг довольно большой, он часы занимает, то есть они выявили его, написали соответствующие бумажки, это попало в выгрузку, выгрузку забрали операторы, то есть это долгий процесс. Чтобы ускорить и как-то действительно деградировать качество связи в Telegram, нужно это делать превентивно, то есть нужно найти эти сервера раньше, чем к ним обратятся клиенты. И они начали их искать. Их искать можно, просто перебирая все IP-адреса. Чтобы понять, как это все происходит, я просто установил несколько серверов на различных хостингах и стал отслеживать трафик, установил там прокси-сервера, которые работают точно так же, как сервера Telegram, и начал смотреть, что происходит. И обратил внимание, что ходит паук, робот, который сканирует тотально все IP-адреса и пытается представиться, что он клиент Telegram, но при этом IP-адреса принадлежат как раз Mail.Ru».
Как заявил РБК представитель Mail.Ru, клиент компании, который искал сервисы, помогающие Telegram, уже заблокирован. Собеседник издания добавил, что Mail.Ru выступает за свободный интернет и не хочет предоставлять свои облачные мощности для установления каких-либо ограничений в сети.
BFM.RU: последние новости
Путин разрешил блокировку сайтов с порочащей информацией ФАС предложила обязать предустанавливать на смартфонах российские приложения Зачем госструктуры и госкомпании скупают VPN
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня60
«Газпром» готов «добить Украину»285
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ476
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»73
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии103
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение