Временные трудности в работе мессенджеров коснулись чатов Челябэнергосбыта

«Из-за мер, принятых Роскомнадзором в отношении блокировки Telegram, пользование этим ботом для передачи показаний приборов учёта и запроса баланса по лицевому счёту для абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящий момент не представляется возможным. Также возникают временные трудности в работе мессенджера Viber. В качестве альтернативных способов передачи показаний можно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте компании», — говорится в сообщении.

Указанные технические проблемы связаны с внешними факторами и не зависят от ПАО «Челябэнергосбыт». При этом компания надеется на скорейшее решение данной проблемы, что позволит потребителям передавать показания удобным и привычным для них способом.