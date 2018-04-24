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Временные трудности в работе мессенджеров коснулись чатов Челябэнергосбыта
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Временные трудности в работе мессенджеров коснулись чатов Челябэнергосбыта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинской области столкнулись с перебоями в работе чатов ПАО «Челябэнергосбыт» в популярных мессенджерах, сообщают в компании.
«Из-за мер, принятых Роскомнадзором в отношении блокировки Telegram, пользование этим ботом для передачи показаний приборов учёта и запроса баланса по лицевому счёту для абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящий момент не представляется возможным. Также возникают временные трудности в работе мессенджера Viber. В качестве альтернативных способов передачи показаний можно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте компании», — говорится в сообщении.
Указанные технические проблемы связаны с внешними факторами и не зависят от ПАО «Челябэнергосбыт». При этом компания надеется на скорейшее решение данной проблемы, что позволит потребителям передавать показания удобным и привычным для них способом.
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