В РФ произошел масштабный сбой YouTube

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В России произошел масштабный сбой YouTube 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Жители России испытывают проблемы с подключением к YouTube. Об этом сообщается на сайте DownDetector, который фиксирует сбои в популярных сервисах.
По данным сервиса, около половины пользователей не могут смотреть видео на хостинге. Еще у 43 процентов не открывается главная страница YouTube. У шести процентов посетителей видеохостинга не получается пройти авторизацию.
Сообщения о проблемах поступали вечером 23 апреля, 24 апреля пользователи YouTube вновь заметили серьезные неполадки.
Судя по карте сбоев, YouTube недоступен только в России. Больше всего сообщений идет из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако неполадки в той или иной степени наблюдаются во многих российских населенных пунктах.
О сбое пишут пользователи Twitter, также о проблемах сообщил паблик «Жизнь Ютуб» во «ВКонтакте».
Неизвестно, связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов по требованию Роскомнадзора, который уже неделю пытается заблокировать Telegram.
Ведомство 22 апреля заявило о внесении в реестр запрещенной информации IP-адресов компании Google, которая владеет YouTube. Как утверждает регулятор, через них в России обеспечивается доступ к Telegram.
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