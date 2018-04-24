В РФ произошел масштабный сбой YouTube

В России произошел масштабный сбой YouTube

Жители России испытывают проблемы с подключением к YouTube. Об этом сообщается на сайте DownDetector, который фиксирует сбои в популярных сервисах.

По данным сервиса, около половины пользователей не могут смотреть видео на хостинге. Еще у 43 процентов не открывается главная страница YouTube. У шести процентов посетителей видеохостинга не получается пройти авторизацию.

Ну вот @YouTube через мобильное приложение не работает— Sergeev (@serant90) 24 апреля 2018 г. Сообщения о проблемах поступали вечером 23 апреля, 24 апреля пользователи YouTube вновь заметили серьезные неполадки.

Санкт-Петербурга и Судя по карте сбоев, YouTube недоступен только в России. Больше всего сообщений идет из крупных городов — Москвы Екатеринбурга . Однако неполадки в той или иной степени наблюдаются во многих российских населенных пунктах.

Не работает ютуб (((#ютубживи— Антон Андросов (@AndrosovSMP) 24 апреля 2018 г. О сбое пишут пользователи Twitter, также о проблемах сообщил паблик «Жизнь Ютуб» во «ВКонтакте».

Неизвестно, связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов по требованию Роскомнадзора , который уже неделю пытается заблокировать Telegram.