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Граждан Уганды заставят платить за соцсети и мессенджеры
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Граждан Уганды заставят платить за соцсети и мессенджеры 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правительство Уганды — небольшого государства в Восточной Африке — введет налог за пользование социальными сетями. По расчету властей, новый источник пополнения бюджета поспособствует укреплению уровня национальной безопасности. Закон вступит в силу уже этим летом.
"Мы ищем средства на поддержание государственной безопасности и расширение электросетевой инфраструктуры, чтобы население могло пользоваться социальными сетями еще больше и чаще", — цитирует Reuters слова министра финансов Уганды Матии Касайи. Плата в размере 200 угандийских шиллингов (около 3,3 рубля) в день будет взиматься с каждого абонента мобильной связи, пользующегося такими платформами, как WhatsApp, Twitter и Facebook. За месяц доступ к приложениям обойдется в 100 рублей.
Как именно будет рассчитываться налог, неясно. Возможно, для этого понадобится отслеживать каждое приложение, установленное на устройствах 23,6 миллиона абонентов страны. По данным некоммерческой организации World Wide Web Foundation (WWWF), интернетом пользуются свыше 40% жителей Уганды, причем местные цены на связь — одни из самых высоких в мире.
∎Госдума поддержала новый закон о соцсетях. Mail.Ru Group против читайте также
Новая налоговая политика отвечает желанием правительства Уганды взять соцсети под контроль. Ранее власти перекрывали доступ к соцсетям на время выборов, а президент Йовери Кагута Мусевени намекал на готовность ввести новые налоги, чтобы пресечь распространение слухов.
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