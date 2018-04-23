Антивирус и разведка. Как слежка спецслужб друг за другом отправила софт «Касперского» под запрет

Обвинения в краже данных

Минобороны, Продукты „Касперского“ используют около 400 миллионов пользователей по всему свету. Среди них были чиновники двух десятков американских госструктур: Госдепартамента Федерального казначейства , департаментов энергетики и юстиции. Уже несколько лет высказывается предположение, что российская разведка могла использовать антивирус для своих нужд. Более 60%, или 374 миллиона долларов, из годового объема продаж компании приносят клиенты из США и стран Западной Европы.

Более двух лет назад Израиль взломал внутреннюю сеть компании из РФ и предупредил США о „российском вторжении“. Утверждалось, что неустановленные хакеры украли секретные документы у сотрудника АНБ, который неправильно хранил их на домашнем компьютере, где было установлено антивирусное программное обеспечение „Касперского“.

Как и большинство антивирусов, продукты „Лаборатории Касперского“ требуют доступа ко всему, что хранится на компьютере, чтобы очистить его от вредоносных программ и защитить от внешнего вмешательства. ПО сканирует файлы и ищет сигнатуры вирусов, а затем удаляет их или помещает в карантин. По сведениям Израиля, именно этот фактор использовала российская разведка, чтобы исследовать содержимое компьютеров и извлекать то, что представляет интерес.

»Антивирус — это последний выход. Он обеспечивает последовательный, надежный и удаленный доступ, который может быть использован для любых целей, начиная с разрушительной атаки на проведение шпионажа на тысячи или даже миллионы пользователей», — заявил бывший сотрудник АНБ Блейк Дарче.

О краже секретных данных стало известно еще в 2017 году. Тогда «Лаборатория Касперского» отрицала любую причастность к утечке. Агентство национальной безопасности, Белый дом и посольство Израиля отказались от комментариев. Российское посольство не ответило на запросы издания о комментариях.

Запрет на использование

Департамент внутренней безопасности США 13 сентября запретил использовать софт «Касперского» чиновникам из американских госорганов. Структурам предоставили 90 дней для удаления ПО.

Эта директива, по мнению не названных в статье официальных лиц, давно назрела. Сведения основывались, в основном, на данных разведки, полученных в результате взлома Израилем в 2014 году корпоративных систем «Касперского». После этого Тель-Авив изучал, как работает программное обеспечение Касперского, и выявлял связи компании с Кремлем.

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«Риск того, что российское правительство , действуя самостоятельно или в сотрудничестве с «Касперским», может извлечь выгоду из доступа, предоставляемого ПО, чтобы скомпрометировать федеральные информационные системы, напрямую связан с национальной безопасностью США», — заявили в министерстве внутренней безопасности США.

Ответ «Касперского»

В середине 2015 года в лаборатории, отмечает издание, обнаружили стороннее вторжение. Инженер «Касперского», тестирующий новый инструмент обнаружения, заметил необычную активность в сети компании. Компания изучила и подробно изложила свои выводы в июне 2015 года в публичном отчете. Однако в качестве взломщика, утверждает NYT, был назван не Израиль. В докладе отмечалось, что нарушение имеет поразительное сходство с предыдущим нападением, известным как Duqu, которое исследователи приписали государствам, ответственным за печально известное кибероружие Stuxnet.

Stuxnet была совместной американо-израильской операцией. Программа успешно проникла на ядерный объект Ирана в Натанзе и использовала вредоносный код для уничтожения пятой части иранских урановых центрифуг в 2010 году. В «Касперском» сообщили, что злоумышленники использовали тот же алгоритм и некоторые части того же кода, что и Duqu, но отметили, что он был более сложным. Новую атаку назвали Duqu 2.0.

Руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский рассказал «360», что запрет на использование ПО в органах власти США вступил в силу в декабре прошлого года. Представители российской компании сочли запрет неправомерным и обжаловали его в суде.

Также Вячеслав опроверг газетные слухи о том, что при помощи антивируса можно шпионить и воровать данные с компьютеров пользователей.

Шпионить при помощи нашего софта невозможно. В антивирусе «Лаборатории Касперского» встроена технология облачной защиты — Kaspersky Security Network. Она помогает оперативно реагировать на угрозы и более качественно их обнаруживать, потому что в день появляется более 360 тысяч новых вредоносных программ. Для пополнения этой системы наши решения собирают статистические данные и подозрительные файлы с компьютера пользователя в соответствии с лицензионным соглашением

— Вячеслав Закоржевский.

Подобный подход используют все компании, работающие в области кибербезопасности. Причину скандала в компании связали с политикой. Там добавили, что некоторые программные продукты «Лаборатории Касперского» способны выявить слежку за пользователем. Но, подчеркнул Закоржевский, компания так и не получила официальных доказательств или объяснений.