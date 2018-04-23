В интернете нашли сайт с актуальной пропиской жителей Башкирии

Сайт с запрещенными возможностями обнаружила жительница Уфы Гульнара. На ресурсе Zitely.info сосредоточилась информация о жителях республики. Достаточно ввести в диалоговое окно фамилию, имя и отчество гражданина и нажать кнопку «Найти», как за долю секунды агрегатор выдает дату рождения и прописку разыскиваемого. И все — совершенно бесплатно.

— Я сначала думала, что данные на сайте неверны: проверила себя — сайт выдал мою прописку трехлетней давности, я там уже не живу, — рассказала Гульнара порталу Ufa1. — Затем проверила данные нескольких моих знакомых, кто адрес не менял — все совпало в точности.

Самара, Екатеринбург, Владивосток и Удмуртия и Казахстан. Башкирия — не единственный регион, попавший под раздачу. На главной странице сайта красуются еще 32 города и области, где можно отыскать персональные данные местных жителей. Среди них — Москва Санкт-Петербург , Ростов-на-Дону, Казань Краснодар . Из областей — Бурятия

— Разрешается пользование ресурсом только в личных, домашних, умеренных целях. Вы можете просмотреть в день не более 100 страниц, всяческие попытки выкачать базу блокируются, — говорится в разделе «Вопрос/ответ» на сайте.

А на вопрос: «Откуда взялся этот справочник?» — создатели отвечают, что долго и упорно собирали данные с форумов, досок объявлений, торрентов и социальных сетей.

Как рассказали в управлении Роскомнадзора по республике, подобных сайтов на просторах интернета — великое множество.

— Распространение персональных данных незаконно. Много подобных сайтов мы уже заблокировали. К сожалению, обращаться к иностранным гражданам, создавшим сайт, с требованием удалить его, мы не можем, поэтому просто закроем к нему доступ, — рассказали в ведомстве.

Ufa1 отправил жалобу на запрещенный сайт в Роскомнадзор. Мы будем следить за развитием событий.