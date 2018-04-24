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Обнаружена опасная уязвимость в Windows 10
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Google обнаружила опасную уязвимость в Windows 10 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Эксперты безопасности из компании Google’s Project Zero нашли уязвимость «средней тяжести» в операционной системе Windows 10 S. Об этом они сообщили в официальном блоге.
По словам специалистов, брешь в системе позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС, разработчики которой во время релиза операционной системы обещали пользователям «оптимизацию безопасности и повышение производительности».
Сотрудники Project Zero отправили отчет о находке компании Microsoft еще в январе. Те пообещали закрыть брешь в системе, однако спустя три месяца так и не исправили уязвимость, поэтому экспертам пришлось опубликовать информацию о ней в открытом доступе.
Специалисты из Google пояснили, что для взлома компьютера хакерам придется получить физический доступ к ПК с Windows 10 S, поэтому рядовые пользователи обычной Windows 10 и более ранних версий могут не опасаться этого.
В середине апреля неизвестным хакерам удалось взломать базу данных казино через умный термометр декоративного аквариума. Злоумышленники использовали соединение подключенного к интернету термометра для закрепления во внутренней сети. Опираясь на этот канал связи, они смогли выгрузить в облако базу данных казино.
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