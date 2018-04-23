В приложении Siemens для промышленных систем обнаружена опасная уязвимость

В мобильном приложении Siemens SIMATIC WinCC OA Operator для iOS, предназначенном для управления промышленными системами, обнаружена опасная уязвимость.

Проблема CVE-2018-4847 представляет собой уязвимость раскрытия информации в файлах и каталогах. Успешная эксплуатация данной проблемы может позволить злоумышленнику с физическим доступом прочитать конфиденциальные данные, находящиеся в каталоге приложения.

Представители Siemens опубликовали ряд рекомендаций для предотвращения эксплуатайии проблемы. В частности, пользователям рекомендуется отказаться от сохранения пароля при входе в систему и выходить из системы после каждого рабочего сеанса.

Simatic WinCC OA OPERATOR — бесплатное приложение для iOS, позволяющее контролировать и управлять промышленными объектами с помощью мобильного устройства. Программа обменивается данными через HTTPS-сервер с использованием интерфейса SSL-RPC.