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В приложении Siemens для промышленных систем обнаружена опасная уязвимость
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В приложении Siemens для промышленных систем обнаружена опасная уязвимость 

SecurityLab.ru 1 час назад
В мобильном приложении Siemens SIMATIC WinCC OA Operator для iOS, предназначенном для управления промышленными системами, обнаружена опасная уязвимость.
Проблема CVE-2018-4847 представляет собой уязвимость раскрытия информации в файлах и каталогах. Успешная эксплуатация данной проблемы может позволить злоумышленнику с физическим доступом прочитать конфиденциальные данные, находящиеся в каталоге приложения.
Представители Siemens опубликовали ряд рекомендаций для предотвращения эксплуатайии проблемы. В частности, пользователям рекомендуется отказаться от сохранения пароля при входе в систему и выходить из системы после каждого рабочего сеанса.
Simatic WinCC OA OPERATOR — бесплатное приложение для iOS, позволяющее контролировать и управлять промышленными объектами с помощью мобильного устройства. Программа обменивается данными через HTTPS-сервер с использованием интерфейса SSL-RPC.
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