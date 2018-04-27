Павел Дуров «перевел стрелки» на WhatsApp

Программист и предприниматель Павел Дуров заявил о том, что устроившие взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года террористы пользовались мессенджером WhatsApp, а вовсе не Telegram.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — сообщил Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Впрочем, согласно материалам дела, , для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp, — добавил он.

Также Павел Дуров в очередной раз заявил, что ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, «не могли бы выдать при всем желании», что, по его словам, «обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году».

Напомним, блокировка мессенджера началась 16 апреля, однако до сих пор полностью парализовать работу Telegram в России ведомству не удалось. Сетевые маневры Роскомнадзора привели к отключению миллионов IP-адресов компаний Amazon Google , услугами которых в России пользуется масса непричастных к противостоянию Павла Дурова с ФСБ компаний и интернет-сервисов.

Как сообщал «Ридус», предприниматели оценили потери от «ковровых бомбардировок» Роскомнадзора по Рунету в надежде поразить Telegram в два миллиарда долларов США. Половина этой суммы приходится на российский бизнес.