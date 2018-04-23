Беременная женщина жестоко отомстила ребенку

Беременная женщина в китайском городе Баоцзи провинции Шэньси вызвала общественное порицание после того, как в сети появилось видео, на котором она ставит подножку 4-летнему мальчику. После этого тот падает и ударяется головой об пол. Ролик был опубликован на Sohu.com.

Как сообщается, ребенок забежал в кафе, в котором обедала женщина, чтобы взять палочки для еды для своих родителей, которые ждали на улице. Вбегая в помещение он задел пластиковые занавески на входе. Одна из них ударила беременную по лицу, из-за чего она разлила суп.

Женщина решила не оставлять это безнаказанным и подставила подножку мальчику, когда тот выбегал на улицу. Ребенок упал и ударился затылком об пол. После этого его доставили в больницу. По словам родителей, серьезных травм он не получил.

Видео произошедшего, заснятое на камеры наблюдения в кафе, вызвало бурную реакцию у общественности. В своих микроблогах китайцы начали оскорблять беременную и желать ей неприятностей.

Как пишет издание, родственники пострадавшего сообщили, что женщина сама явилась в полицию, и дело решили полюбовно. После этого родители обратились к интернет-пользователям с просьбой не усугублять ситуацию и прекратить травлю будущей мамы.