Дуров попросил навести порядок

Администрация мессенджера Telegram, призвавшая пользователей запустить из окна по бумажному самолетику в поддержку свободного интернета, попросила после этого собрать самолетики. Соответствующее сообщение опубликовано в канале служебных уведомлений сервиса.

«Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые Вы найдете у Вашего дома», — сказано в публикации.

С аналогичной просьбой выступил и основатель Telegram Павел Дуров . На своей странице во «ВКонтакте» он назвал это небольшим субботником и поблагодарил сторонников за поддержку, добавив, что эта неделя войдет в историю.

Роскомнадзор с 16 апреля осуществляет блокировку Telegram на территории России , выполняя соответствующее решение Таганского суда Москвы . В результате действий службы заблокированными оказались миллионы IP-адресов, большинство из них принадлежит Amazon Google . Из-за этого часть российских пользователей столкнулась с проблемами с доступом к некоторым сервисам, в частности к поисковику Google.