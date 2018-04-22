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Дуров попросил навести порядок
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Дуров попросил навести порядок 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Михаил Аристов / vc.ru
Администрация мессенджера Telegram, призвавшая пользователей запустить из окна по бумажному самолетику в поддержку свободного интернета, попросила после этого собрать самолетики. Соответствующее сообщение опубликовано в канале служебных уведомлений сервиса.
«Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые Вы найдете у Вашего дома», — сказано в публикации.
С аналогичной просьбой выступил и основатель Telegram Павел Дуров. На своей странице во «ВКонтакте» он назвал это небольшим субботником и поблагодарил сторонников за поддержку, добавив, что эта неделя войдет в историю.
Роскомнадзор с 16 апреля осуществляет блокировку Telegram на территории России, выполняя соответствующее решение Таганского суда Москвы. В результате действий службы заблокированными оказались миллионы IP-адресов, большинство из них принадлежит Amazon и Google. Из-за этого часть российских пользователей столкнулась с проблемами с доступом к некоторым сервисам, в частности к поисковику Google.
27 мая 2012 года топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Павлом Дуровым, тогдашним генеральным директором социальной сети, в течение нескольких минут запускали из окон офиса компании в Санкт-Петербурге бумажные самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами. Возле стен здания мгновенно собралась толпа, устроившая драку за эти деньги. В общей сложности было выброшено 12 банкнот на сумму 60 тысяч рублей. Действия Дурова и его подчиненных сочли противоречивыми, а сам предприниматель, по словам очевидцев, с радостью наблюдал за реакцией людей и снимал происходящее на камеру.
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