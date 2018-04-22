Google отреагировал на сбои в работе на территории России

Американская корпорация Google проверяет сведения о сбоях в работе ряда своих сервисов на территории России , сообщили в пресс-службе компании.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Представитель пресс-службы заявил, что компания сейчас разбирается в этой ситуации.

В ночь на воскресенье в ряде городов России, по данным сервиса Downdetector, произошел сбой в работе поисковой системы Google. 69% пользователей не могли открыть сайт Google, еще 30% не могли войти в свои аккаунты. Сбои сохраняются.

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной сбоев является блокировка Роскомнадзором 10% IP-адресов поисковика в рамках кампании против мессенджера.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сообщения о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram.