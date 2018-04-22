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Google отреагировал на сбои в работе на территории России
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Google отреагировал на сбои в работе на территории России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская корпорация Google проверяет сведения о сбоях в работе ряда своих сервисов на территории России, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Представитель пресс-службы заявил, что компания сейчас разбирается в этой ситуации.
В ночь на воскресенье в ряде городов России, по данным сервиса Downdetector, произошел сбой в работе поисковой системы Google. 69% пользователей не могли открыть сайт Google, еще 30% не могли войти в свои аккаунты. Сбои сохраняются.
Telegram-канал Mash сообщает, что причиной сбоев является блокировка Роскомнадзором 10% IP-адресов поисковика в рамках кампании против мессенджера.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сообщения о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram.
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