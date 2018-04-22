Лондон признал бессилие перед кибератаками РФ

Британские спецслужбы не могут полностью защитить Соединенное Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России , поэтому сосредоточивают свое внимание на их предотвращении путем укрепления систем. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киарана Мартина

По его словам, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости систем к кибератакам, таких как энерго— и водоснабжение, интернет, транспорт и здравоохранение.

"Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — сказал Мартин, выразив уверенность, что массированная кибератака против Великобритании является вопросом времени.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее потребовала от Лондона предоставить доказательства обвинений в кибератаках со стороны РФ. Она сообщила, что в МИД обратили внимание на подхваченные британскими СМИ обвинения министра внутренних дел Эмбер Радд на конференции по кибербезопасности в Манчестере 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".